Ana Maria Bărbosu obținuse inițial bronzul olimpic la sol, însă a fost depășită ulterior de Jordan Chiles, după o contestație depusă de americani.



Federația Română de Gimnastică a atacat decizia la TAS și a susținut că respectiva contestație a fost depusă peste termenul regulamentar.



Tribunalul de la Lausanne a dat dreptate României, iar clasamentul a fost modificat, cu Bărbosu pe locul trei.



Ulterior, Federația Americană de Gimnastică și Jordan Chiles au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian, care a decis trimiterea dosarului spre rejudecare la TAS.



Astfel, speța va fi analizată din nou, iar verdictul final va decide dacă medalia se întoarce definitiv la gâtul Anei Bărbosu sau dacă americanca va avea câștig de cauză.



Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice



Într-un mesaj publicat pe Instagram, în care a etichetat-o pe Jordan Chiles, Ana Bărbosu a ales un ton echilibrat și empatic: „Sabrina, Jordan, gândurile mele sunt alături de voi. Știu ce simțiți, pentru că am trecut prin același lucru. Sunt sigură că veți reveni mai puternice. Sper din suflet ca la următoarele Jocuri Olimpice să fim toate trei pe același podium. Acesta este visul meu adevărat”.



Sportiva a ținut să precizeze că vina nu aparține gimnastelor: „Această situație nu ar fi existat dacă regulamentele ar fi fost respectate. Noi, sportivele, nu suntem de vină, iar ura îndreptată spre noi este dureroasă”.

