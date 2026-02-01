FCSB s-a impus la limită pe Arena Națională în fața celor de la Csikszereda, scor 1-0, într-o partidă disputată duminică, 1 februarie. Unicul gol al meciului a fost marcat de Juri Cisotti în minutul 38, din pasa lui Valentin Crețu, după ce Florin Tănase irosise o lovitură de pedeapsă în minutul 30.



Deși echipa sa a obținut cele trei puncte, Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Cristian Moldoveanu, anunțând măsuri drastice împotriva oficialului partidei.



„Pentru prima dată felicit echipa. Asta e echipă. Vreau echipă de război. Când e vorba de război, au dat mare război. Trebuia să fie scorul mult mai mare. I-am spus lui MM că mâine facem cerere de scoatere din arbitraj a băiatului ăsta”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.



„A inventat trei lovituri ca să dea ei gol”



Becali a reclamat un penalty neacordat în startul partidei și a acuzat brigada de arbitraj că a încercat să împingă jocul spre un rezultat de egalitate pe final, inventând faulturi în preajma careului roș-albastru.



„11 metri clar la David Miculescu, când vrea să dea în minge și îi dă în picior. N-ai dat 11 metri, bun. În a doua repriză, spre final, trei lovituri date lor aproape de careul nostru. La ultima, nu e nimic. Nici la Crețu, nici la Tănase, nici la Graovac. A inventat trei lovituri ca să dea ei gol. Dacă e din Sfântu Gheorghe... cum să dai arbitru de acolo?! Dacă nu vezi, ieși din arbitraj. Ieși din arbitraj! Scoatere din arbitraj, arătăm fazele, arătăm cele trei lovituri. Era să luăm gol la faza aia. Dăm toate loviturile, cum inventezi tu aici, la Crețu? Se vede că e disperat când vrea să iei gol. Faza lui Tănase, când trece prin față atacantul. Spune, tu, ce-i asta?”, a continuat patronul FCSB.



Latifundiarul din Pipera a încheiat intervenția cu un atac direct la persoană, sugerând că greșelile arbitrului Moldoveanu nu au fost simple erori umane, ci au avut o miză ascunsă.



„Să nu-l mai dea pe arbitrul ăsta! Să aplicăm prezumția de nevinovăție și să spunem că nu e hoț. Dacă nu ești hoț, înseamnă că nu te pricepi, ca să nu spun altceva. E greu să vezi că îl calcă pe Olaru? Băi, nebunule, nu te gândești că există reluări și te vede lumea? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva! Vrei să ne distrugi? Aici e vorba de milioane de euro, nu de găinăriile tale de la Sfântu Gheorghe”, a tunat Becali.

