După Andre Duarte (liber de contract, Ujpest), Ofri Arad (400.000 de euro, Kairat Almaty) și Joao Paulo (600.000 de euro, Oțelul Galați), FCSB mai pregătește un transfer.



MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că patronul Gigi Becali vrea un al treilea atacant central la trupa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.



Pe postul de vârf, FCSB dispune de Daniel Bîrligea și de Mamadou Thiam. Mihai Stoica a explicat însă că roș-albaștrii vor face tot posibilul să mai aducă un jucător până se va închide fereastra de transferuri.



”Nici nu ştiu dacă trebuie să aducem atacant, că avem variante. Variantele noastre sunt în curte. Există Mamadou Thiam, care a jucat 2 meciuri, 90 de minute, cu Feyenoord şi cu Fenerbahce. A marcat cu Feyenoord şi a jucat foarte bine cu Fenerbahce a fost cel mai bun jucător al nostru.



Nu ştiu dacă trebuie neapărat să aducem, dar Gigi vrea să aducem şi o să aducem. Vom aduce pentru că aşa a hotărât Gigi, asta facem. (n.r. Din străinătate?). Da. (n.r. Sunteţi aproape să îl semnaţi?) Până nu îl semnăm nu ştiu dacă suntem aproape sau suntem departe. Suntem aproape la Joao Paulo”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

