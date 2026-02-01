Juri Cisotti a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în prima repriză, și a adus trei puncte mari pentru FCSB, care speră în continuare la o clasare în zona play-off-ului.



Nervos din cauza arbirajului la finalul partidei, Gigi Becali, patronul FCSB-ului, l-a criticat în termeni duri pe Daniel Bîrligea, cândva unul dintre preferații săi.



Gigi Becali îi aduce un înlocuitor lui Bîrligea



Titularizat în această partidă, atacantul a fost înlocuit la pauză cu Mamadou Thiam, iar Becali a anunțat că îi va transfera un înlocuitor. Mai în glumă, mai în serios, finanțatorul echipei a spus că acesta va mai juca abia în sezonul următor.



”Eu iau atacant, nu stau după Bîrligea. Nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Ține mingea, le dai pe toate la adversar? Bîrligea e cel mai bun atacant de echipa națională și de cupele europene. Când vom juca în cupele europene, îl băgăm pe el.



Da, la anul! La națională și în cupele europene garantez pentru Bîrligea că e cel mai bun atacant. Dacă vezi că toată echipa își dă viața pe teren, tu te plimbi?”, a spus Becali, la Prima Sport.



În acest sezon, Bîrligea a evoluat în 27 de partide pentru cei de la FCSB în toate competițiile, reușind să înscrie de opt ori și să ofere șase pase decisive.



FCSB rămmâne pe locul 11 în Superligă



FCSB este pe locul 11 după 24 de etape, dar continuă să spere pentru o clasare în play-off pe finalul acestui sezon, chiar dacă diferența față de ”TOP 6” este acum de patru puncte.



În următoarea etapă, campioana României va juca tot pe teren propriu, în compania celor de la FC Botoșani, echipă care nu a mai câștigat de cinci meciuri în Superligă.

