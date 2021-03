Primii dupa Hagi si Raducioiu! Man si Mihaila, GOL MADE IN ROMANIA in Serie A dupa 29 de ani

Reusita i-a pus la treaba pe oamenii care se ocupa de statistica in Serie A. Nu s-a mai intamplat ca un roman sa-i paseze pentru gol altuia in prima liga italiana de 29 de ani! Mai exact, de la o partida disputata intre Brescia si Genoa pe 6 decembrie 1992, cand Hagi il 'asista' pe Raducioiu. Pe banca Bresciei se afla Mircea Lucescu.



In #ParmaRoma gol di un rumeno (Mihaila) su assist di un rumeno (Man): non succedeva dal 6 dicembre 1992, ovvero da questi due assist di Gheorghe Hagi per Florin Raducioiu in Brescia-Genoa. pic.twitter.com/1rjw1IsNVY