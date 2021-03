Parma - Inter, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Mihaila e anuntat din nou titular, in timp ce Dennis Man va incepe meciul pe banca! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Serie A pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipa lui Man si Mihaila are 15 meciuri fara victorie in campionat, dupa ce in ultimele doua etape a condus cu 2-0 si a fost egalata de fiecare data.

In aceasta seara, pe "Ennio Tardini" vine Inter, liderul campionatului si cea mai in forma echipa din Italia. Ultima confruntare dintre cele doua echipe s-a incheiat 2-2, dupa ce echipa romanilor a avut 2-0 si a fost egalata in minutul 90+2 de Ivan Perisic.

Parma se afla pe locul 19 in campionat, cu doar 15 puncte stranse in primele 24 de etape, la 6 puncte de Cagliari, ocupanta primului loc care i-ar asigura salvarea de la retrogradare. De partea cealalta, Inter ocupa prima pozitie in Serie A, cu 56 de puncte, iar trupa lui Antonio Conte are sansa de a se desprinde la sase lungimi de AC Milan, care s-a incurcat aseara contra lui Udinese, scor 1-1.

Valentin Mihaila este anuntat titular pentru a treia oara consecutiv in Serie A, in timp ce Dennis Man ar urma sa inceapa ca rezerva, potrivit Gazzetta Dello Sport.

Meciul dintre Parma si Inter este programat de la ora 21:45 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Parma: Sepe - Busi, Osorio, Valenti, Pezzella - Hernani, Brugman, Kurtic - Kucka, Karamoh, Mihăilă

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic - Lukaku, Lautaro Martinez