"E un mare talent, dar Italia e altceva!" Antrenorul roman a dat VERDICTUL: de cat timp are Dennis Man nevoie pentru a straluci in Serie A

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Dupa transferul record de la FCSB la Parma, in schimbul a 13 milioane de euro, Dennis Man a avut un start mai greoi in campionatul italian. Totusi, Daniel Pancu, legenda Rapidului, are incredere in jucatorul roman si spune ca e nevoie de rabdare in cazul sau. "Dennis Man e un mare talent, dar are nevoie de timp in Italia e altceva, alta cultura tactica, alta pregatire fizica, alt regim de viata.



Eu cred ca are nevoie de 6 luni ca sa se adapteze. Valentin Mihaila s-a integrat deja, asta arata si inteligenta jucatorului. Eu am ajuns in Italia de la echipa care era campioana, Rapid, fusesem antrenat de Mircea Lucescu si tot am avut probleme. A fost o situatie care m-a ajutat fantastic pe viitor, dar mi-a fost greu. Antrenamentele se faceau de parca erau meciuri.

Aici, in Romania ti se da sansa peste sansa, acolo nu te asteapta nimeni", a spus Daniel Pancu, conform Digi Sport.

Antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa, a vorbit si el despre situatia romanului, dar si despre viitorul sau. "Man este intr-o perioada de adaptare. Aici, in Italia, trebuie sa intelegi in ce campionat puternic joci de la prima atingere a mingii. Man este un jucator foarte bun, tehnic cu mingea la picior, dar poate progresa.

Trebuie sa fie atent la mingile pierdute, la mingile care trebuie recuperate, la momentul de posesie. Trebuie sa mai invete si jocul fara minge, sa inteleaga interpretarea tactica. El are si calitati fizice, este rezistent. Isi va da seama cu timpul ca pentru a deveni un jucator complet trebuie sa mai lucreze la anumite capitole. Avem nevoie de el, avem nevoie de orice jucator care ne poate ajuta sa dam mai multe goluri", a declarat Roberto D'Aversa.