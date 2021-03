Valentin Mihaila a reusit primul sau gol in Serie A! Faza SUPERBA a inceput de la Dennis Man! Imagini incredibile din Serie A 

Parma a jucat pe terenul celor de la Fiorentina in etapa a 26-a din Serie A.

Condusa in doua randuri de gazde, Parma a reusit sa revina, iar in ultimele minute ale partidei, echipa lui Man si Mihaila a preluat conducerea pe tabela.

Fostul jucator al Universitatii Craiova a reusit primul sau gol in Serie A. Valentin Mihaila a inscris dupa o faza la care a contribuit si Dennis Man, de la care a plecat pasa spre Inglese, care i-a centrat lui Mihaila in careu.

Acesta din urma a impins balonul in poarta si si-a dus echipa in avantaj. Din pacate pentru Parma, Iacoponi a marcat in propria poarta in prelungirile meciului, stabilind scorul final, 3-3. AICI sunt toate fazele meciului.

Si Man a trecut pe langa gol in partida cu Fiorentina. Fostul jucator de la FCSB a trimis cu capul pe langa poarta.

Parma ramane pe penultima pozitie a clasamentului din Serie A, cu 16 puncte, nemaireusind sa obtina vreo victorie de la finalul lunii noiembrie.