Fiul patronului de la Parma, IMPRESIONAT de Mihaila si Man! "Cum se zice in romana?!" Mesajul postat pe retelele de socializare

Parma a castigat impotriva Romei, scor 2-0, iar Man si Mihaila au reusit o partida incredibila.

In prima repriza, Man a luat o actiune individuala in banda dreapta, a ajuns in pozitie ideala de centrare si a trimis mingea in fata portii. La capatul pasei s-a aflat Valentin Mihaila, care a trimis balonul in poarta cu mult sange rece.

Oliver Krause, fiul patronului Parmei, a fost impresionat de evolutia buna a celor doi romani. Oliver este analist video la Parma si a postat un mesaj amuzant pe Twitter dupa victoria cu Roma.

"Cum se zice «Forza Parma» in romana?", a scris Oliver Krause pe Twitter.

How do you say #ForzaParma in Romanian?

Parma mai are nevoie de victorii pentru a se salva de la retrogradare. Echipa se afla pe locul 19 in Serie A, cu 19 puncte, dupa 27 de etape jucate, fiind la 3 puncte de ultimul loc care asigura prezenta in Seria A si in sezonul viitor, ocupat de Cagliari.

