Cel mai bine platit jucator de la FCSB s-a cuplat cu "Printesa Instagramului". Noua iubita a recunoscut ca a facut videochat: "Aveam nevoie de bani" GALERIE FOTO

Cristi Manea (22 de ani), cel mai bine platit jucator de la FCSB, se lauda cu o noua iubita. El s-a cuplat cu "Printesa Instagramului".

Cristi Manea (22 de ani) s-a despartit de fosta iubita dupa EURO 2019 Under-21 si nu a stat prea mult timp "liber de contract". El are acum o iubita cunoscuta pe retelele de socializare, dar si pe YouTube. Cristi Manea se iubeste cu Irina Deaconescu.

Potrivit Cancan, cei doi se vad deja de ceva vreme, iar relatia lor a avansat destul de mult dupa intoarcerea in tara a lui Cristi Manea.

Irina Deaconescu are peste 600.000 urmaritori pe Instagram si este si vloggerita.

Noua iubita a lui Manea a facut videochat

In primul sau vlog, Irinea Deaconescu a povestit ca a facut videochat. Motivul: avea nevoie de bani.

"Era prin luna septembrie 2016, eram la liceu, in clasa a XII-a, in perioada simularilor, si in familia mea a aparut o problema destul de grava. Era nevoie de o suma mare bani, intr-un timp foarte scurt. Am cautat tot felul de modalitati pentru a castiga bani multi in timp scurt si singurele variante erau videochat, videochat, videochat ... Mi-am cumpărat o camera si am facut asta timp de 3 luni. Dupa aceste 3 luni, am strans banii necesari, am spus ca inchei cu asta si ca nimeni nu va afla ce am facut. Insa, in martie 2017, am fost sunata de o prietena care mi-a spus ca au aparut poze cu mine pe internet, dezbracata. A fost unul dintre momentele cand am facut un atac de panica pentru ca stiam despre ce este vorba. Am ajuns la scoala si am inceput sa primesc din ce in ce mai multe mesaje de la foarte multe persoane. Intr-un timp foarte scurt, aceste poze au ajuns la toti cei care ma cunosteau. Eram devastata, plangeam constant, nu ma puteam opri. Nu am am mers la scoală timp de o saptamana. A aparut un articol in presa despre asta, au inceput mesaje de la persoane care isi facusera conturi false. Ma injurau, denigrau, imi spuneau sa ma sinucid, lumea a inceput sa distribuie acel articol si stiu ca, la un moment dat, pur si simplu nu am mai putut. Ma gandeam la tot felul de prostii. Mi se parea ca nu exista rezolvare, ca nu pot trece peste asta. Insa, cu ajutorul familiei si prietenilor, am ajuns la niste concluzii. Ca esti om si ca gresesti, ca persoanele care conteaza te vor iubi orice s-ar intampla si ca cei care dispar la primul nu au ce cauta in viata ta", a marturisit Irina Deaconescu in primul ei vlog de pe YouTube.

Manea s-a despartit de iubita batuta la EURO U21

La EURO U21, Manea a fost insotit de o alta tanara. Un mare scandal a avut loc la unul dintre meciuri, cand, aflata in tribuna, aceasta a fost agresta de doi barbati care voiau sa faca o poza cu fotbalistul. Manea a mers atunci la fosta sa iubita, a fost abordat pentru o fotografie, dar a refuzat, moment in care lucrurile au degenerat.