Rat, despre victoria cu Germania, din 2004: "Le-am dat doua palme, i-am trezit la realitate. Victoria i-a ajutat mai mult pe ei"

Fostul capitan al nationalei spune ca victoria spectaculoasa contra Germaniei i-a ajutat mai mult pe invinsi, decat pe invingatori.

Pe 28 aprilie 2004, pe Stadionul Rapid, Romania invingea Germania cu 5-1 intr-un meci amical si aplica una dintre cele mai mari umilinte din istoria "Die Mannschaft". Golurile "tricolorilor" au fost marcate de Mihaita Plesan (21), Razvan Rat (26), Ionel Danciulescu (36, 43) si Gabriel Caramarin (83), iar pentru germani a punctat Philipp Lahm (86). Pentru reprezentativa germana evoluau Oliver Kahn, Philipp Lahm, Fredi Bobic, Dietmar Hamann, Kevin Kuranyi, Jens Jeremies, Carsten Ramelow, Bernd Schneider sau Torsten Frings, multi dintre ei vicecampioni mondiali in 2002.

In ciuda rezultatului spectaculos, Romania s-a mai calificat doar la turneele finale ale Euro 2008 si Euro 2016, cand nu a trecut de faza grupelor, in timp ce Germania a devenit campioana mondiala (2014) si a obtinut de doua ori locul al treilea la Cupa Mondiala (2006, 2010), a castigat Cupa Confederatiilor (2017), a jucat o finala de Campionat European (2008) si a ajuns de doua ori in semifinalele competitiei continentale (2012, 2016). Razvan Rat, titular si marcator in urma cu 17 ani, spune ca, in timp ce partida a ramas una de referinta pentru nationala Romaniei prin prisma rezultatului, umilinta i-a ajutat pe germani sa se reinventeze si sa redevina una dintre cele mai puternice echipe nationale din lume.

"E o distanta extrem de mare intre amicalul cu Germania din 2004 si meciurile din 2021. Cele doua echipe au evoluat pe directii complet diferite. Am castigat cu 5-1, dar a fost si meci amical... Pentru mine ramane o amintire foarte frumoasa, cu o evolutie exceptionala a echipei noastre, am si marcat in acea partida, iar ei aveau niste nume mari in lot. S-au schimbat mult lucrurile dupa acel meci. Germania a demonstrat ca a fost un accident. De la accidentul acela, ei nu au mai dat prea multe rateuri.

Practic, i-am ajutat sa isi revina, sa se reaseze pe sine. Le-am dat doua palme si i-am trezit la realitate. Nu stiu daca din cauza rezultatului cu noi, dar in acea perioada nemtii au schimbat strategia, au investit mult in academii, au intinerit echipa. I-am ajutat sa isi revina, sa revolutioneze fotbalul si sa aiba o strategie clara de viitor. Acel rezultat usturator i-a ajutat mai mult pe ei. I-a ajutat sa isi dea seama ca trebuie sa schimbe lucrurile, sa abordeze altfel meciurile cu echipele considerate mai slabe decat ei", a declarat Rat pentru Sport.ro.