Partida a oferit un adevărat spectacol ofensiv și a avut o brigadă 100% românească. Ovidiu Hațegan a a fost la VAR, cu Horațiu Feșnic la centru, ajutat de Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu.

Cu Feșnic la centru, echipa lui Șumudică a pierdut cu 2-4

Al Qadsiah a deschis scorul în minutul 34 prin Quinones. Gazdele au ripostat rapid prin Bassogog, care a restabilit egalitatea în minutul 43.

În repriza secundă, Al Ahmad a readus oaspeții în avantaj, profitând de o greșeală defensivă. Peste câteva minute, Quinones a dus scorul la 3-1.

Al Hatila a redus din diferență în minutul 86, însă la faza imediat următoare, Quinones a închis tabela cu „tripla” sa.

În urma acestui rezultat, „Șumi” tremură de-a binelea. Al Akhdoud ocupă penultima poziție în clasament cu 10 puncte și are înregistrate doar două victorii, patru remize și 16 înfrângeri.

Următorul test pentru tehnicianul român este luni, 23 februarie, când Al Akhdoud va face deplasarea la Al Fateh pentru partida din etapa #23. Meciul începe nu mai devreme de ora 21:00.