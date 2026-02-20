După Oțelul Galați - UTA Arad 2-2 și FC Botoșani - U Cluj 1-3, FCSB se află pe locul 10, cu 40 de puncte. Cu o victorie împotriva lui Metaloglobus, luni, campioana ar urca până pe 7.

Scenariu pentru play-off | FCSB, 3 victorii din 3 meciuri, dar la mâna adversarelor

În urma rezultatelor de vineri, FCSB știe că nu poate încheia sezonul regulat mai jos de locul 7 dacă își câștigă toate cele trei jocuri rămase, cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă). Insuficient însă pentru accederea în play-off, astfel că formația roș-albastră are nevoie nu de unul, ci de doi pași greșiți ai lui FC Argeș sau CFR Cluj.

FCSB trebuie să o scoată din play-off pe CFR Cluj sau FC Argeș

În scenariul cu 3 victorii din 3, FCSB ar încheia cu 49 de puncte. Ar termina pe locul 6 dacă FC Argeș obține cel mult 5 puncte din meciurile cu Farul Constanța (acasă), Dinamo (deplasare) și Unirea Slobozia (acasă)

Dacă FCSB câștigă tot, iar FC Argeș obține 6 puncte din 9, cele două ar încheia la egalitate, 49 de puncte. Departajarea se va face la meciurile directe, unde piteștenii ar avea câștig de cauză - victorie atât în tur (2-0), cât și în retur (1-0).

O altă echipă de la care FCSB așteaptă pași greșiți este CFR Cluj, care ar trebui să obțină cel mult 4 puncte din meciurile cu Petrolul (acasă), Farul (deplasare) și Dinamo (acasă) pentru a fi devansată de campioana en-titre.

La fel ca FC Argeș, CFR Cluj are avantajul meciurilor directe contra lui FCSB.

Șanse doar matematice ca FCSB să scoată din play-off U Cluj sau Rapid

Teoretic, FCSB ar putea să o mai devanseze și pe U Cluj, însă scenariul pare foarte complicat. Pe lângă 3 victorii ale bucureștenilor, ar fi nevoie ca echipa lui Cristiano Bergodi să piardă atât etapa viitoare, cu Oțelul Galați, acasă, cât și în runda finală, la duelul direct cu FCSB de pe Arena Națională.

Un alt scenariu, chiar mai puțin probabil, este cel în care Rapid va fi scoasă din play-off de FCSB. Giuleștenii ar trebui să piardă toate cele trei jocuri rămase, cu Dinamo (acasă), Unirea Slobozia (deplasare) și Universitatea Craiova (acasă), iar FCSB să câștige tot.

Rapid și FCSB ar încheia cu 49 de puncte, iar aici campioana ar fi avantajată de rezultatele directe: 2-2 în tur și 2-1 în retur.

Situația se va complica și mai mult în cazul în care FCSB va mai face vreun pas greșit în cele trei meciuri rămase. Ar putea fi devansată și de FC Botoșani, UTA sau Oțelul, iar șansele la play-off ar deveni aproape nule.

Dinamo, arbitru pentru FCSB

Având în vedere că va înfrunta atât FC Argeș, cât și CFR Cluj, Dinamo pare că va "arbitra" lupta la play-off, iar rezultatele echipei lui Zeljko Kopic pot stabili dacă FCSB intră sau nu în play-off.

Până la meciul cu cele două contracandidate ale lui FCSB, Dinamo are de jucat derby-ul cu Rapid, sâmbătă, de la 20:30, pe Arena Națională. "Câinii" sunt acum pe locul 2, cu 52 de puncte și play-off-ul asigurat.

Clasamentul din Superliga după meciurile de vineri