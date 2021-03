Romania isi afla in aprilie adversarii de la Jocurile Olimpice! Cu cine pot juca "tricolorii"! Anuntul oficial al FIFA

Echipa nationala a Romaniei este una dintre cele 16 participante de la Olimpiada, "tricolorii" consemnand astfel a patra prezenta la Jocurile Olimpice, dupa editiile din Paris 1924, Helsinki 1952 si Tokyo 1964.

Deocamdata se cunosc 14 dintre cele 16 echipe care vor lua parte la turneul de fotbal masculin de la Tokyo, respectiv Romania, Africa de Sud, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brazilia, Coasta de Fildes, Coreea de Sud, Egipt, Franta, Germania, Japonia, Noua Zeelanda si Spania.

Ultimele doua nationale calificate se vor afla dupa incheierea turneului din America de Nord, in care se infrunta El Salvador, Canada, Haiti, Honduras, Mexic si SUA.

Cele 16 reprezentative vor fi impartite in 4 grupe, ocupantele primelor doua locuri urmand a obtine calificarea in sferturile de finala ale Olimpiadei. Conform anuntului facut de FIFA, tragerea la sorti pentru turneul de fotbal masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo este programata pe 21 aprilie, de la ora 11:00, in Zurich.

