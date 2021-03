"Tu vii ca sa pacalesti antrenamentele?!" Fotbalistul care i-a enervat LA CULME pe Radoi si Dica si-ar putea lua ADIO de la nationala

Cristi Balgradean traverseaza o perioada destul de dificila in cariera.

Portarul de 33 de ani nu a fost luat in lot pentru meciul cu FCSB, desi ar fi fost apt de joc, iar informatiile de la Cluj sunt ca nu ar mai fi dorit de conducere, in contextul in care a fost readus Arlauskis.

Mai mult, se pare ca fostul portar de la Dinamo sau Universitatea Craiova a reusit sa ii supere si pe antrenorii de la echipa nationala, Mirel Radoi si Nicolae Dica.

Potrivit Gazetei Sporturilor, la singura actiune la care a fost chemat in mandatul lui Radoi, in noiembrie la meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord, staff-ul nationalei a considerat ca Balgradean nu a luat in serios antrenamentele si s-a pregatit superficial.

"Tu vii la nationala ca sa pacalesti antrenamentele?!", i-ar fi spus antrenorii nationalei care au hotarat, conform sursei citate, sa nu il mai convoace nicioadata pe jucatorul campioanei Romaniei.

Asta a fost motivul pentru care Radoi a ales sa il convoace pe Florin Iacob in locul lui Ionut Radu, in contextul in care Balgradean este mult mai experimentat decat portarul de la UTA.

Balgradean a avut mai mereu in cariera probleme cu kilogramele in plus, fapt ce i-a conferit si porecla de 'Pufi' inca de pe vremea cand juca la Dinamo.