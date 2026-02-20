Campioana en-titre ocupă locul zece în clasament, cu 40 de puncte, și trebuie să depășească patru echipe pentru a intra în primele șase.

Mihai Stoica: ”Dacă nu-i bați în situația asta pe Metaloglobus ești jena Europei!”

Mihai Stoica se așteaptă la o victorie categorică în fața celor de la Metaloglobus, iar oficialul campioanei României spune că roș-albaștrii ar fi ”jena Europei” în cazul unui rezultat negativ.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că jocul echipei îi dă speranțe că FCSB va reuși în cele din urmă să se califice în play-off, chiar dacă șansele roș-albaștrilor nu sunt chiar de partea lor.

”Dacă nu-i bați în situația asta pe Metaloglobus ești jena Europei. Asta este. Dar până una, alta, noi am avut o serie de trei victorii, iar la Craiova, în mod normal, ar fi trebuit să se termine la egalitate la ce s-a jucat.

Poate că în ceasul al 12-lea o rezolvăm și noi cu intrarea în play-off, dar mă uitam la Football Meets Data, 28% avem șanse de a intra în play-off”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

