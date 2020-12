Mirel Radoi, pus la zid de Razvan Rat! "Un experiment nereusit! Pe mine m-au scos la pensie la 35 de ani!" Ce l-a deranjat pe fostul fundas stanga al echipei nationale

Razvan Rat (39 de ani) a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei nationale de dupa anul 2000.

Fost capitan al echipei nationale de fotbal a Romaniei, cu 113 de selectii, Razvan Rat a comentat naturalizarea lui Mario Camora si implicit titularizarea acestuia in meciurile importante precum barajul cu Islanda.

Razvan Rat critica decizia lui Mirel Radoi de a debuta la echipa nationala un jucator de 34 de ani si spune ca ar trebui sa ofere mai multe sanse jucatorilor mai tineri, care pot creste si deveni titulari incontestabili:

"Lumea spunea despre mine ca aveam 35 de ani si trebuia sa fiu scos la pensie. Camora a debutat la 34, deci nu prea bate cu logica. Din alt punct de vedere, atat timp cat poate sa ajute si aduce plus valoare echipei nationale, de ce sa nu naturalizam un fotbalist? Este mai putin important cum te cheama si ce nationalitate ai, daca tu aduci plus valoare echipei nationale. Eu cred ca Mario Camora nu a adus plus valoare acestui post. E clar ca nu e un experiment reusit!", a spus Razvan Rat, pentru Gazeta.

Razvan Rat: "Am avut multi fundasi stanga, dar niciunul nu a fost titular cert!"

Rat spune ca retata succesului la echipa nationala este construirea unui 'prim 11' cat mai stabil:

"N-am nimic cu Camora sau cu orice alt jucator ar fi fost acolo, pe postul de fundas stanga. Cand noi nu mai contam intr-o competitie, eu cred ca e mult mai logic sa aduci un jucator la echipa nationala pe care sa-l cresti si sa fie titular. Nu ma laud, dar eu am fost 15 ani la echipa nationala. De cand m-am lasat, am avut foarte multi jucatori care au jucat pe postul respectiv, dar niciunul nu a fost titular cert. Pe fiecare post la echipa nationala trebuie sa ai pe cineva batut in cuie, iar restul sa fie aproape de cei titulari si sa poata sa-i inlocuiasca", a mai spus Rat.