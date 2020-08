Razvan Rat stie care este marea problema a echipei nationale! "Sunt fotbalisti care nu joaca deloc! Nu ii va fi deloc usor lui Radoi!" 

Razvan Rat a comentat situatia din fotbalul romanesc la Pro X.

Fostul fundas a facut o scurta analiza a situatiei de la echipa nationala, dezvaluind si care este marele sau regret din fotbal.

"Eu am jucat 15 ani la echipa nationala si totusi, din 7 campanii la care am participat, n-am reusit decat doua participari la turnee finale si doar la Campionate Europene. Din pacate, nu am ajuns sa joc la Campionatul Mondial, ceea ce este marele regret al carierei mele. De aceea spun, performantele pe care eu le-am avut la echipa nationala, nu sunt cele pe care mi le-am dorit.

Daca este sa compar cu ce s-a intamplat in ultimii 4-5 ani, da, echipa arata mai bine inainte. Sper si cred ca fotbalul romanesc are nevoie de o noua calificare pentru ca in ultimii ani nu prea am insemnat sau nu am avut prea multa greutate in fotbalul european, nici la nivel de club, nici ca echipa nationala.

Iar eu cred ca fotbalul romanesc are mare nevoie de o calificare la un turneu final. E greu de spus, nu cred ca ii va fi usor lui Radoi. Sunt jucatori la echipa care nu joaca in campionate tari, sunt unii care nu joaca deloc la echipele de club si asta e o problema mare a nationalei", a spus Rat.

Fostul international roman a vorbit si despre noul antrenor al Rapidului si despre posibila sa revenire in fotbal.

"Sper ca Rapidul sa promoveze impreuna cu Adi Iencsi, dar nu depinde totul de el. Cred ca intr-o pormovare e nevoie de mai multi factori care trebuie sa se imbine si cred ca Iencsi are nevoie de o echipa competitiva, de transferuri, de sustinerea celor din conducere, cred ca sunt multe lucruri care trebuie puse la punct in situatia Rapidului.

Eu nu m-am gandit la revenirea in fotbal, dar nu spun ca nu suna bine. La un moment dat va trebui sa ma intorc in fotbal pentru ca, pe langa faptul ca sunt implicat in ceea ce inseamna academia mea de fotbal, nu sunt inca in fotbal. Dupa ce am terminat cu fotbalul, cu cariera de profesionist, n-am revenit. Dar trebuie sa incep de undeva.

Nu ascund ca Rapid e echipa mea de suflet, dar nu m-am gandit sa revin aici. Am spus ca as alege in detrimentul carierei de antrenor, una de manager sau director sportiv, pentru ca nu cred ca mi se potriveste sa fiu antrenor, dar vom vedea", a declarat Razvan Rat la Ora exacta in sport.