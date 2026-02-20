Patronul lui FCSB este cunoscut pentru averea pe care o deține, Gigi Becali fiind una dintre cele mai înstărite persoane din România.

Cu toate acestea, Sorin Cârțu l-a împrumutat pe latifundiarul din Pipera la un moment dat și a povestit cum s-a ajuns în această situație.

Sorin Cârțu: „Gigi e un tip care îşi respectă datoria, o dă înapoi”

Actualul președinte onorific al Universității Craiova a povestit momentul în care Gigi Becali s-a împrumutat de la el.

Cei doi se aflau la Campionatul Mondial din SUA, care s-a desfășurat în 1994, iar actualul patron al lui FCSB a rămas fără bani după ce i-a pierdut la ruletă.

Gigi Becali l-a rugat pe Sorin Cârțu să îl împrumute cu o sumă importată de bani pentru vremea respectivă, iar fostul antrenor a dezvăluit că nu a avut emoții că nu îi va primi înapoi.

„Suntem într-o amiciţie cu el, cu Gigi. Acum nu mă sună, dar înainte mai vorbeam. Ţi-am spus, am fost apropiaţi aşa. Prima dată când ne-am cunoscut a fost în America, la Campionatul Mondial, şi eu eram prieten foarte bun cu Victor şi Giovanni Becali, cu el mai puţin, nu îl cunoşteam.

A venit în America, eu fiind pe acolo, şi în perioada aia mai juca la ruletă, rămăsese fără bani şi a venit la mine să ceară nişte bani, până vin niște prieteni de-ai lui.

Urmau să vină niște prieteni din București peste câteva zile. I-am dat 2.000 sau 3.000 de dolari. Erau bani. Dar nu riscam să nu îmi dea înapoi. Ți-am zis, Gigi e un tip care îşi respectă datoria, o dă înapoi, nu e chirnog (n.r. zgârcit) la chestii de bani. Când au venit prietenii mi-a dat banii înapoi”, a spus Sorin Cârțu, conform orangesport.ro.

Gigi Becali: "Farul o să ne bage în play-off!"

Gigi Becali mizează pe trei victorii ale lui FCSB, dar și de un ajutor indirect din partea celor de la Farul. Scoși din cursa pentru play-off, constănțenii vor înfrunta în următoarele etape două rivale ale campioanei, mai întâi FC Argeș, în deplasare, iar ulterior CFR Cluj, acasă.

"Eu cred că vom ajunge în play-off. Dacă o batem pe U Cluj, iar U Cluj face un pas greșit, suntem în locul ei. Iar Botoșaniul nu cred că mai are nicio șansă.

Am văzut că și-a revenit Farul. Farul o să ne bage în play-off! Ei joacă și cu CFR, și cu FC Argeș.

Ele vor juca între ele, iar CFR și Argeș vor juca cu Farul. Da, eu cred că vom bate la Arad pentru că UTA e o echipă foarte slabă. Contra lui Botoșani au câștigat cu mare noroc", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după Universitatea Craiova - FCSB 1-0.

În ultima etapă, Farul Constanța a învins Rapid, scor 3-1. Echipa lui Ianis Zicu păstrează doar șanse teoretice la play-off, având în vedere că poate ajunge la un total maxim de 46 de puncte.