Cand multi refuza vehement, el si-a deschis portile hotelului in ajutorul autoritatilor! Razvan Rat: "Angajatii lucreaza non-stop!" 

Razvan Rat a vorbit despre oamenii aflati in carantina la hotelul sau.

Fostul fotbalist si-a oferit hotelul pentru a adaposti oamenii veniti din strainatate obligati sa stea in carantina pentru 14 zile. Desi multi proprietari de hoteluri si pensiuni au refuzat sa ajute autoritatile, Razvan Rat, impreuna cu tatal sau si angajatii hotelului ii ajuta pe oameni sa treaca peste aceasta perioada grea.

Razvan Rat a declarat la "Ora exacta in sport" ca se pregateste sa primeasca a doua transa de oameni care vor intra in carantina in hotelul sau.

"Pe 6 voi primi a doua transa pentru 14 zile. O sa isi faca Pastele aici. Sunt foarte mandru de angajatii mei care lucreaza non stop la hotel, carora trebuie sa le multumesc, in frunte cu tatal meu. Angajatii mei isi fac treaba, am doar lucruri bune de spus despre ei, nu au avut nimic impotriva sa lucreze intr-un astfel de mediu.

Nu am avut oameni care au refuzat, dar au fost proprietari de hoteluri care au refuzat la acel moment. Eu am avut o discutie acum 3 saptamani, cand am pus de bunavoie hotelul la dispozitie, nu era obligatoriu. Acum 3 saptamani, tata a discutat cu autoritatile, cu cei de la DSP Olt si am hotarat ca este foarte important pentru ceea ce se intampla sa dam o mana de ajutor si sa facem lucrurile sa mearga cat mai bine", a declarat Razvan Rat la PRO X.