Apare o noua forta in Liga 1! Investitie de 50 de milioane de euro, clubul care a luat Romania pe sus in 2021 e gata de revolutie

FC Arges a avut un parcurs excelent in Liga 1 in 2021.

Dupa ce echipa pitesteana a petrecut cea mai pare parte a turului sezonului regulat pe ultimul loc, odata cu venirea la echipa a lui Mihai Ianovschi si a lui Andrei Prepelita situatia s-a schimbat radical.

In 2021 FC Arges a pierdut un singur meci, 0-5 in deplasare cu CFR Cluj, si a castigat 7 meciuri, obtinand si 5 egaluri. Acest parcurs a facut ca echipa alb-violeta sa ajunga pe locul 7 la un singur punct de locurile de playoff cu doua etape inainte de incheierea sezonului regulat.

Si se pare ca asta este doar inceputul. Pitestenii au planuri mari in urmatoarea perioada si vor sa devina una dintre principalele forte din Liga 1.

Clubul se bucura de un sprijn masiv din partea Primariei din Pitesti, care a facut eforturi ca echipa sa poata beneficia de jucatori valorosi precum Antun Palic sau Cephas Malele.

De asemenea, la FC Arges exista si un finantator privat, un anume Viorel Tudose. El a anuntat ca la Pitesti urmeaza sa se construiasca un stadion nou, ultra modern, a carui constructie ar urma sa se ridice la aproximativ 50 de milioane de euro.

"Compania Nationala de Investitii a aprobat un stadion de 15.000-17.000 de locuri, ultramodern. Probabil ca va fi cel mai modern stadion din Romania, de aceasta capacitate. Stadionul va fi unul doar pentru fotbal. Speram ca in toamna sa obtinem autorizatie de constructie si, in maximum doi ani, sa jucam in cupele europene pe acest stadion.

Valoarea totala a proiectului va fi sub 50 de milioane de euro. Hotelul care era proiectat initial l-am scos, urmand sa il realizam in etapa a doua. Iar in felul acesta lucrurile vor decurge mult mai rapid. O cota parte din costuri va veni din partea Primariei", a spus Tudose in cadrul unei conferinte de presa.

Viorel Tudose detine mai multe companii importante din Romania, insa cea mai cunoscuta este Getica 95, cea care detine aproximativ 10% din piata energetica din Romania. Originar din Ramnicu-Sarat, Tudose a investit intr-o perioada la Gloria Buzau, insa a plecat din cauza unor neintelegeri cu administratia locala.

De asemenea, el a mai incercat de-a lungul timpului sa preia actiuni la U Cluj sau ACS Poli, insa in cele din urma discutiile nu s-au materializat.