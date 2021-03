Mirel Radoi sta cu ochii pe "tricolori" de acasa! Cum pregateste echipa nationala meciurile din preliminariile Mondialului din 2022

Echipa nationala debuteaza in aceasta saptamana in calificarile Cupei Mondiale din Qatar.

Selectionerul Mirel Radoi nu le poate fi alaturi "tricolorilor" in aceste zile, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus la testarile efectuate saptamana trecuta.

In aceste conditii, pregatirea meciului cu Macedonia de Nord este realizata de staff-ul tehnic al nationalei, sub coordonarea lui Radoi, care se afla in izolare. Reprezentantii Federatiei Romane de Fotbal au prezentat pe site-ul oficial modul in care se desfasoara antrenamentele.

Astfel, potrivit frf.ro, "programul detaliat pentru fiecare zi de cantonament al acestei actiuni din martie era deja de mult elaborat si fixat de selectioner impreuna cu staff-ul sau.

In fiecare zi, dimineata, are loc o sedinta tehnica a staff-ului cu participarea prin Zoom a selectionerului, unde se fixeaza planul de antrenament pentru ziua respectiva. In fiecare seara are loc o noua sedinta tehnica a staff-ului cu participarea selectionerului prin platforme online, cu prilejul careia se analizeaza randamentul din timpul antrenamentului.

Antrenamentele tricolorilor sunt transmise live catre Mirel Radoi printr-o camera video conectata la laptop. Mai mult, la finalul sedintelor de pregatire, selectionerul primeste si inregistrarea integrala a antrenamentului.

Sedintele de analiza video cu toti jucatorii sunt conduse de Nicolae Dica si colegii sai din staff, dar selectionerul participa live la acestea. Discutiile individuale ale lui Mirel Radoi cu jucatorii se fac prin intermediul platformelor online.

In plus, prin telefon si alte platforme de comunicare, fiecare din membrii staff-ului fixeaza permanent cu selectionerul diferite aspecte legate de activitatile conexe ale lotului", se arata pe site-ul FRF.

Mirel Radoi nu se poate alatura nationalei pana cand nu va primi doua rezultate negative consecutive la testele pentru Covid-19, insa oficialii Federatiei sunt optimisti ca selectionerul ar putea sta pe banca Romaniei chiar si la meciul cu Macedonia de Nord.

Echipa nationala debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.