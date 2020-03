Gest impresionant al lui Razvan Rat in lupta cu pandemia de coronavirus! Si-a transformat hotelul in spatiu de carantina

Fostul fotbalist a decis sa ofere ajutor autoritatilor.

Razvan Rat si-a pus hotelul din Slatina la dispozitia celor care intra in carantina. Pana acum au fost deja cazate 27 de persoane venite din zonele rosii. Angajatii nu intra in contact cu acestia, avand intrare separata si comunicand cu ei prin usa sau prin telefon. Totodata, mancarea le este livrata la usa persoanelor aflate in carantina.

Hotelul inaugurat in 2008 are o capacitate de 50 de locuri, in 23 de camere. Razvan Rat a investit 1,5 milioane de euro in stabilimentul de trei stele, pe vremea cand juca pentru Sahtior Donetk. Anul trecut, la hotelul fostului fotbalist a avut loc un incediu care a izbucnit la ultimul etaj.