Ultima ora! Razvan Rat revine in fotbal! "Da, astept oferta" Ce planuri are fostul fundas

Romanul nu vrea sa stea departe de fotbal.

Razvan Rat a vorbit despre planurile sale de viitor. Fostul international roman a declarat ca nu vrea sa devina antrenor si ca ar dori sa se implice in conducerea unui club:

"Nu mi s-ar potrivi o cariera de antrenor, as inclina doar pe partea administrativa si mai departe nu stiu. Da, astept oferta. Trebuie sa gasesc oportunitatea potrivita pentru mine, cea care sa-mi surada din toate punctele de vedere. Nu cred ca am rabdarea necesara ca sa fiu antrenor. Sunt un caracter foarte coleric, e foarte greu si nu am rabdare. In plus de asta, am asteptari mari...atunci cand am asteptari mari ar putea aparea conflicte", a spus Rat pentru Telekomsport.

Fost fundas a jucat ultima data pentru ACS Poli Timisoara, pana in vara anului 2018. Acesta a jucat in 113 meciuri pentru natioanal Romaniei.