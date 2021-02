"Toti am putea sa ne luam carnet de Iran!" Razvan Rat a dat cartile pe fata in cazul permisului lui Florinel Coman! Ce a spus despre protocoalele din Ucraina

Florinel Coman a fost prins de catre Politie pe autostrada in timp ce conducea cu 165 de kilometri pe ora.

Septarul de la FCSB le-a aratat politistilor un permis obtinut in Ucraina, iar oamenii legii au considerat ca actul nu este valabil pe teritoriul Romaniei si i-au intocmit dosar penal lui Coman.

Razvan Rat a locuit in Ucraina 10 ani si a povestit despre criteriile necesare pentru a obtine permisul de conducere intr-o tara straina. Fostul international a precizat ca o cerinta de baza este sa locuiesti in tara respectiva

"Atata timp cat eu nu demonstrez ca nu am permis de sedere. Nu demonstrez ca lucrez acolo, nu am contract. Atata timp cat tu ai vrea sa obti un carnet de conducere, indiferent de tara in care este, cu siguranta baietii aia de la permise o sa te intrebe ce vrei tu sa faci cu permisul. Trebuie sa ai treaba cu tara respectiva. Am stat 10 ani in Ucraina. Eu daca aveam contract, aveam un permis de sedere temporar care se reinnoia.

La fel, acel permis de sedere era deliberat in baza angajatorului. Angajatorul prezenta un contract valabil al angajatului cu care mai departe demonstra ca are nevoie de el in Ucraina, iar mai departe Sahtior se ocupa de rezidenta.

De exemplu, cand am stat in Anglia, dupa 6 luni. Eu am stat 8 luni. Dupa 6 luni trebuia sa imi preschimb carnetul de Romania cu cel de Anglia. El daca nu a stat acolo, nu avea cum sa aiba rezindenta. Este clara situatia. Dar eu cred indiferent ca e Ucraina sau orice alta tara.



Ca sa poti lua un permis in alta tara este criteriu de baza sa locuiesti acolo, sa ai rezidenta in tara respectiva. Mai departe sunt si alte criterii. Acum, fie vorba intre noi, fiecare dintre noi am putea sa ne luam carnete de Iran. Fiecare dintre noi am putea sa luam doua 3 carnete in 3 tari diferite.

Cu siguranta nu e un lucru usor pentru el din punct de vedere psihologic, dar daca a condus fara carenet atata timp, trebuie sa si-o asume. Adica daca nu a avut carnet acum, nu a avut carnet niciodata", a spus Razvan Rat pentru DigiSport.