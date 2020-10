EXCLUSIV | A evoluat cu Razvan Rat inainte sa vina la Dinamo! Abdoulaye Ba vorbeste despre Contra, conationalul N'Doye si despre ce l-a facut sa vina in Romania

Razvan Rat si Abdoulaye Ba au fost colegi la echipa spaniola Rayo Vallecano, in anii 2014 si 2017.

Fundasul central transferat de Dinamo are un CV extrem de impresionant. Abdoulaye Ba a evoluat inainte sa vina la Dinamo la echipe precum Fenerbahce, Deportivo La Coruna sau FC Porto, iar acum e pregatit sa faca performanta in Romania cu Dinamo.

"Am vorbit vorbit inainte de a veni aici cu cativa prieteni. Am vorbit cu Razvan Rat aproape orice, despre cum e viata de aici si cum este lumea in Romania. Sfatul pe care el mi l-a acordat a fost sa vin aici la Dinamo, deoarece este un club cu o istorie foarte bogata. Eu de cand am venit aici in Romania ma simt foarte bine, lumea este chiar foarte prietenoasa", a declarat Abdoulaye Ba in exlusivitate pentru PRO TV.

Abdoulaye Ba a evoluat in trecut si cu Borja Valle si a recunoscut ca in tinerete a fost fanul lui Atletico Madrid si Milan, echipele la care a evoluat antrenorul sau de acum, Cosmin Contra.

"Cu Rat am jucat doi ani de zile. Am mai vorbit si cu Borja Valle care a ajuns la club inaintea mea. Eu cand eram tanar imi placeau Atletico Madrid si AC Milan iar acolo am avut ocazia sa-l vad pe Mister. Sa am ocazia sa-l vad a fost extraordinar, sunt sigur ca ma va ajuta foarte mult in cariera experienta lui."

Fundasul lui Dinamo a auzit si despre alti senegalezi celebrii care au evoluat in Romania.

"De N'Doye am auzit, a jucat cu fratele meu, la fel si de Sougou am auzit. Stiu ca voi fi cel mai inalt jucator din campionat, asta e un avantaj deoarece pot marca cu capul."

Ba a povestit si despre pasiunea lui fata de baschet, cel mai tare campionat din lume in care a evoluat si care e cel mai bun jucator de pe planeta la ora actuala.

"Am un frate care are 2,3m, iar tatal nostru ne sfatuia sa ne apucam de baschet. Eu am incercat, dar dupa am ales sa merg la fotbal. Spania mi se pare cel mai bun campionat din lume, are in fiecare an multe echipe in Champions League. Imi place foarte mult Ronaldo, dar pentru mine Messi este cel mai bun. Eu vreau sa castig titlul aici in Romania, de asta am venit, peste tot unde am fost am castigat ceva. Eu vorbesc vreo patru limbi, cine stie, poate voi invata si romana, prind repede unele lucruri."