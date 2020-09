Vine Razvan Rat la Rapid?! "Vom vedea cum se vor finaliza discutiile mele!"

Razvan Rat a declarat ca negociaza cu Rapid pentru o prelua o functie in conducerea clubului.

Fostul jucator din Giulesti a declarat ca discutiile lui finantatorul Victor Angelescu au fost reluate, dar Rat emite anumite pretentii pentru a veni la echipa din Liga 2. Finantatorul Rapidului incearca sa il aduca pe Rat intr-o functie din conducerea clubului, dupa ce Daniel Niculae si Ionel Danciulescu nu au dorit sa vina la echipa.

"Am pierdut putin contactul, intre timp l-am reluat. Discutam, vom vedea. Nu stiu cum se va termina povestea asta, dar, la momentul asta, am reluat legaturile, pentru ca le pierdusem putin.

Da, sunt sanse, pentru ca sunt omul care as vrea sa incep o cariera in sensul asta, sa ajut Rapidul, dar numai in anumite conditii. Le discut impreuna cu Victor Angelescu, nu cred ca-si are rostul sa le spun la televizor, dar sunt lucruri care trebuie puse la punct la Rapid. Eu cred ca se pot face. Vom vedea cum se vor finaliza discutiile mele cu Rapid", a declarat Razvan Rat pentru DigiSport.