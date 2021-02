"Noul Razvan Rat" joaca in Liga 2! Cluburi importante vor un jucator de la Petrolul, dar "lupii galbeni" ezita sa il vanda

Un fotbalist de 20 de ani este curtat de mai multe cluburi din tara si din strainatate.

Tanarul Valentin Ticu (20 ani) ar fi unul dintre cei mai curtati fotbalisti din fotbalul romanesc. Surse din anturajul clubului ploiestean spun ca acesta ar fi fost ofertat de doua echipe aflate pe loc de play-off in Liga 1, dintre care una se lupta pentru titlul de campioana, dar Petrolul ar fi cerut in schimbul sau peste 1 milion de euro, tocmai pentru a descuraja ofertantii si a-l putea pastra pentru atacarea promovarii in Liga 1. De asemenea, pustiul, care se va incadra si sezonul viitor in Regula U21, ar fi urmarit si de echipe din Franta, Belgia, Grecia si spatiul ex-sovietic, dupa ce a impresionat prin capacitatea excelenta de efort, forta, combativitate si urcarile periculoase in atac, fiind comparat ca stil de joc cu Razvan Rat, fostul capitan al echipei nationale.

Nascut la Ploiesti, Ticu este un produs al academiei Petrolului si are la activ deja trei sezoane pentru echipa de seniori a "lupilor galbeni", el fiind promovat de antrenorul Octavian Grigore la doar 16 ani, in 2017. Postul sau de baza este fundas stanga, dar poate juca si ca fundas central sau mijlocas stanga. Prahoveanul are contract cu Petrolul pana in iunie 2024, a fost convocat in trecut la reprezentativa U19 a Romaniei si s-a aflat, in ultimul an, pe lista extinsa a selectionerilor de la nationala U21.

Petrolul ocupa acum locul 9 in Liga 2, la doua puncte de "U" Cluj (locul 6), ultima echipa aflata pe o pozitie de play-off. Ploiestenii au invins in Cupa Romaniei pe Poli Iasi, scor 3-0, si si-au asigurat un loc in sferturile de finala ale competitiei. In acest sezon, Ticu a evoluat in 14 partide si a inscris doua goluri, unul chiar in victoria cu Poli Iasi din Cupa Romaniei, dupa o lovitura libera de la aproape 40 de metri de poarta adversa, care l-a derutat pe portarul iesean.

Ultimul transfer al ploiestenilor realizat pe o suma importanta a fost cel al lui Gicu Grozav (2.2 milioane euro / 2013-2014 / Terek Groznai). Ticu ar fi al doilea fundas stanga de calitate nascut la Ploiesti si crescut de Petrolul, pe care clubul l-ar putea pierde prematur. Anul trecut, suporterii ploiesteni au fost scandalizati dupa ce Mihai Velisar, international U21 si unul dintre cei mai promitatori jucatori de banda stanga din Romania, a fost vandut la Gaz Metan Medias pentru doar 15.000 de euro.