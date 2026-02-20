Partida Brest - Marseille, din runda 23 din Ligue 1, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO și LIVE VIDOE pe site-ul Sport.ro.
Brest - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Înlocuitorul lui De Zerbi, debut complicat în Ligue 1
Brest - Marseille este LIVE pe VOYO, de la ora 21:45.
Brest - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45
Marseille vine după remiza cu Strasbourg, scor 2-2, din runda trecută de Ligue 1. Acesta a fost primul meci fără Roberto de Zerbi, care a fost demis în urma înfrângerii dureroase din derby-ul cu PSG.
Marseille se află pe locul patru în campionat, iar senegalezul Habib Beye va debuta în deplasare cu Brest.
De cealaltă parte, Brest se află pe poziția a 12 în Ligue 1 și vine după remiza, scor 1-1, cu Lille din runda trecută.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc la finalul lunii noiembrie a anului trecut și s-a încheiat cu victoria lui Marseille, scor 3-0.
Habib Beye, de la Rennes la OM
Senegalezul Habib Beye a fost numit în funcţia de antrenor al echipei franceze de fotbal Olympique Marseille, la care a activat anterior ca jucător şi căpitan, a anunţat marţi seara clubul din Ligue 1, citat de AFP.
Beye, care s-a despărţit luna aceasta de o altă formaţie din Ligue 1, Rennes, îl înlocuieşte pe italianul Roberto De Zerbi, fostul jucător al formaţiei CFR Cluj, care a fost demis de Olympique Marseille în urmă cu o săptămână.
Sâmbăta trecută, Jacques Abardonado a asigurat interimatul pe banca lui OM la meciul de pe teren propriu cu RC Strasbourg (scor 2-2).
Sosirea lui Habib Beye la gruparea din sudul Franţei era aşteptată, deoarece demiterea sa de către Rennes a devenit efectivă, conform unor surse consultate de AFP.
Plecarea senegalezului de la clubul breton a avut loc a doua zi după o încercare eşuată de conciliere în faţa comisiei juridice a Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP).
Rennes i-a găsit deja un înlocuitor lui Beye şi l-a numit miercuri pe Franck Haise în funcţia de antrenor.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News