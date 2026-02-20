Brest - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Înlocuitorul lui De Zerbi, debut complicat în Ligue 1

Partida Brest - Marseille, din runda 23 din Ligue 1, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO și LIVE VIDOE pe site-ul Sport.ro .

Brest - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45

Marseille vine după remiza cu Strasbourg, scor 2-2, din runda trecută de Ligue 1. Acesta a fost primul meci fără Roberto de Zerbi, care a fost demis în urma înfrângerii dureroase din derby-ul cu PSG.

Marseille se află pe locul patru în campionat, iar senegalezul Habib Beye va debuta în deplasare cu Brest.

De cealaltă parte, Brest se află pe poziția a 12 în Ligue 1 și vine după remiza, scor 1-1, cu Lille din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc la finalul lunii noiembrie a anului trecut și s-a încheiat cu victoria lui Marseille, scor 3-0.