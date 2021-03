EXCLUSIV | Dezvaluiri DE SENZATIE despre perioada lui Radoi la FCSB: "Aveam dueluri care se lasau cu picioare in spate, cu coate in gura!"

Florin Lovin a rememorat duelurile pe care le avea cu Mirel Radoi la antrenamente pe vremea cand erau colegi la FCSB.

Lovin a facut aceste declaratii in contextul in care au aparut zvonuri conform carora Radoi ar fi luat decizia de a-l nu il mai convoca pe Balgradean la nationala.

Gazeta Sporturilor a scris ca aceasta decizie a venit ca urmare a faptului ca selectionerul nu a fost multumit de modul in care s-a pregatit portarul CFR-ului la precedenta prezenta la nationala. Fostul fotbalist al FCSB-ului si al Astrei Giurgiu a explicat la PRO X de ce nu crede in aceasta varianta si a povestit momente petrecute alaturi de Radoi la echipa ros-albastra.

"Mirel, probabil si d-asta a reusit ca antrenor, stie sa se impuna si in acelasi timp stie sa ii responsabilizeze pe jucatori, sa ii sensibilizeze. El este strict cu el insusi si de aceea cere multe si la cei din jur. Este un antrenor organizat care vrea sa invete foarte mult, vorbeste cu toata lumea, este foarte jovial.

Mirel nu este un om ranchiunos. In perioada de 5 ani eu am avut niste dueluri cu Radoi care se lasau cu picioare in spate la antrenament, se lasau alunecari, cu coate in gura si dupa antrenament ne strangeam mana si eram prieteni.

El este un tip care stie sa faca diferenta intre lucruri. Si in al doilea rand, chiar daca ar lua o astfel de decizie, de a nu chema un jucator la echipa nationala niciodata, in primul rand i-ar spune jucatorului in fata.

L-ar chema pe Balgradean si i-ar spune "Uite, nu imi place cum te antrenezi, cum te comporti si daca nu iti vei schimba atitudinea nu vei mai veni la echipa nationala'. Eu cred ca asa ar decurge lucrurile in cazul in care Radoi nu ar mai dori un jucator la echipa nationala", a spus Lovin la Ora Exacta in Sport.