Panica in familia lui Razvan Rat! Parintii fostului fotbalist, internati intr-un spital din Bucuresti cu COVID-19

Parintii lui Razvan Rat au fost depistati cu noul coronavirus.

Potrivit Adevarul, ambii parinti ai fotbalistul au fost gasiti cu noul virus si au fost transportati intr-un spital din Bucuresti.

Mama fostul fotbalist a ajuns prima data intr-un spital din Slatina cu simptome similiare celui COVID-19. Ea avea febra si tuse seaca, iar dupa ce a efectuat testul acesta a iesit pozitiv.

Persoanelelor care au fost in contact cu mama lui Rat li s-a recomandat izolarea. Ion Rat, tatal fostului international, a povestit ce al a dorit sa se testeze in mediul privat, deoarece DSP nu a dorit sa ii preleveze probele. Timpul de asteptare pentru o testare in mediul privat este de cateva zile.

Vineri, Ion Rat a avut febra peste 39 si a mers la spitalul dinn Slatina. El a facut testul pentru COVID-19, dar rezultatul nu a fost clar. Acesta a amai efectuat un test care o confirmat ca este infectat cu noul coronavirus.

Culmea, cand am avut carantinati in hotel nu am patit nimic, am patit-o acum. Nu de la hotel am luat-o. Nu stiu de unde. Hotelul l-am inchis de cateva zile, a declarat Ion Rat.

Hotelul Zuytto, este al lui Razvan Rat, iar de administrarea lui se ocupa tatl fostului fotbalist. El a fost primul hotel din tara in care au fost cazate si plasate in carantina persoane venite din afara.

Tweet rat Covid parinti Citeste si: