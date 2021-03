"La noi intai e scandal si apoi se face ceva pentru fotbal!" Reactie dura dupa ce Burleanu a anuntat ca sistemul VAR va fi implementat in Romania din 2022

Sistemul VAR va fi introdus in fotbalul din Romania incepand din 2022.

Potrivit presedintelui FRF, Razvan Burleanu, prima partida care va beneficia de arbitraj video in Romania se va juca in 2022, tinand cont de faptul ca pregatirea arbitrilor dureaza 8 luni, iar cursurile vor incepe la sfarsitul lunii aprilie.

In urma acestor declaratii, Dorinel Munteanu a comentat modul in care se intampla lucrurile in tara noastra. Fostul fotbalist si antrenor a spus ca in Romania nu se poate face nimic bun pentru sport pana cand nu are loc un scandal.

"Noi, romanii, actionam dupa trei - patru ani dupa ce apare o noutate. Ce sa spun? Daca ar aparea in 2022, ar fi bine si atunci, bineinteles ca si atunci vor fi controverse si scandaluri... E bine sa apara, sa se implementeze, desi e putin cam tarziu pentru ca pana la anul se pot schimba si alte lucruri. Dar e mai bine mai tarziu decat niciodata.

Noi actionam nu un pic mai tarziu, ci foarte tarziu. La noi asa e mereu. Dacă se vrea ceva pentru binele fotbalului, intai trebuie sa fie un scandal, judecata, tribunale si asa mai departe... Asta este", a declarat Dorinel Munteanu, potrivit ProSport.

Implementarea VAR in Romania se va face dupa ce FRF si LPF au ajuns la un acord privind impartirea costurilor pentru pregatirea arbitrilor, care se ridica la 750.000 de euro in primii trei ani.