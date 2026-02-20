Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Pe lângă veteranul Alexandru Chipciu, convocat constant la echipa națională în ultima perioadă, Universitatea Cluj ar putea fi reprezentată sub tricolor și de Andrei Coubiș, crede Basarab Panduru.

Basarab Panduru anticipează o convocare a lui Andrei Coubiș la naționala României

Sosit în această iarnă de la echipa secundă a lui AC Milan, Coubiș (22 de ani) a strâns până acum patru partide și a avut evoluții solide, reușind inclusiv un assist vineri seară, la victoria contra lui FC Botoșani (3-1).

Panduru se așteaptă ca Andrei Coubiș, care la un moment dat dorea să schimbe naționala noastră pentru cea a Italiei, să fie convocat de România pentru un amical în acest an.

"Legat de Coubiș, e devreme să te bagi în discuție, dar nu m-ar mira să fie chemat la națională, la un meci amical. Vor fi amicale înainte de Mondial, nu m-ar mira dacă e chemat. La anul, dacă va continua să joace, la ce fizic are...

Omul are doar 3-4-5 meciuri. Mi se pare puțin. I-aș da și lui un timp de adaptare la seniori. El n-a jucat niciodată la seniori.

Coubiș cred că îi fata lui Eissat. Eu cred că va fi luat la un meci amical", a spus Panduru, la Prima Sport.