Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat" Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internațional Basarab Panduru crede că Universitatea Cluj ar putea da în curând un nou jucător la echipa națională a României.

TAGS:
andrei coubisUniversitatea ClujBasarab PanduruEchipa Nationala
Din articol

Pe lângă veteranul Alexandru Chipciu, convocat constant la echipa națională în ultima perioadă, Universitatea Cluj ar putea fi reprezentată sub tricolor și de Andrei Coubiș, crede Basarab Panduru.

Basarab Panduru anticipează o convocare a lui Andrei Coubiș la naționala României

Sosit în această iarnă de la echipa secundă a lui AC Milan, Coubiș (22 de ani) a strâns până acum patru partide și a avut evoluții solide, reușind inclusiv un assist vineri seară, la victoria contra lui FC Botoșani (3-1).

Panduru se așteaptă ca Andrei Coubiș, care la un moment dat dorea să schimbe naționala noastră pentru cea a Italiei, să fie convocat de România pentru un amical în acest an.

"Legat de Coubiș, e devreme să te bagi în discuție, dar nu m-ar mira să fie chemat la națională, la un meci amical. Vor fi amicale înainte de Mondial, nu m-ar mira dacă e chemat. La anul, dacă va continua să joace, la ce fizic are...

Omul are doar 3-4-5 meciuri. Mi se pare puțin. I-aș da și lui un timp de adaptare la seniori. El n-a jucat niciodată la seniori. 

Coubiș cred că îi fata lui Eissat. Eu cred că va fi luat la un meci amical", a spus Panduru, la Prima Sport.

Coubiș a refuzat România, dar acum s-a răzgândit

Andrei Coubiș a jucat pentru naționalele U19, U20 și U21 ale României. În 2023, fundașul central refuza o convocare la naționala de tineret și anunța că ar vrea să reprezinte Italia.

Deși a primit o convocare la naționala U20 a Italiei, Coubiș nu a apucat să debuteze. După sosirea la U Cluj, fundașul central și-a schimbat discursul, spunând că își dorește să reprezinte România.

"Eu aștept convocarea lui Mircea Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională. Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România. Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e", spunea Coubiș, în ianuarie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ULTIMELE STIRI
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Brest - Marseille 2-0, pe VOYO! Înlocuitorul lui De Zerbi, învins la debut în Ligue 1
Brest - Marseille 2-0, pe VOYO! Înlocuitorul lui De Zerbi, învins la debut în Ligue 1
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului
Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

Gigi Becali a rămas fără bani și s-a împrumutat imediat: „Nu riscam”

Gigi Becali a rămas fără bani și s-a împrumutat imediat: „Nu riscam”

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"



Recomandarile redactiei
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!”
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!”
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice
Alte subiecte de interes
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!