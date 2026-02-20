Astăzi, vineri, 20 februarie 2026, cu puțin timp înaintea încheierii Jocurilor Olimpice de iarnă, un nou conflict dimplomatic a luat amploare în sportul mondial. După ce sportivii din Rusia și Belarus au avut permisiunea de a concura doar sub stindard neutru la Milano-Cortina, Comitetul Internațional Paralimpic (CIP) a luat o hotărâre care a aprins spiritele.

Forul internațional a decis ca șase sportivi ruși și patru belaruși să primească dreptul de a participa la Jocurile Paralimpice, programate între 6 și 15 martie, purtând propriile însemne naționale. Situația a generat o reacție imediată din partea Ucrainei, care a hotărât boicotarea completă a competiției și a solicitat susținerea altor state în acest demers.

Furia ucrainenilor susținută de guvernul italian

Oficialii italieni au intervenit direct în scandal. Antonio Tajani, ministrul de externe, și Andrea Abodi, ministrul sportului, au cerut oficialilor CIP să revină asupra hotărârii, oferind sprijin necondiționat și deplină solidaritate Kievului. Cei doi au transmis un mesaj ferm la adresa Moscovei: „O încălcare continuă a idealurilor olimpice şi paralimpice, situaţie incompatibilă cu participarea sportivilor săi, cu excepţia cazului în care se află sub drapel neutru”.

Reprezentanții ruși au ripostat la scurt timp pe rețelele sociale. Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Ambasada Rusiei a catalogat atitudinea țării gazdă drept inacceptabilă, taxând fără rețineri solicitarea politicienilor italieni. Ei au scris despre decizia Italiei: „O poziţie nediplomatică, ofensatoare şi care merită o condamnare unanimă”.