Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului

Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bernardo Silva (31 de ani), de la Manchester City, este ținta giganților Spaniei, Barcelona și Atletico Madrid. 

TAGS:
BarcelonaAtletico MadridManchester CityBernardo Silva
Din articol

Barcelona și Atletico Madrid se luptă pentru semnătura lui Bernardo Silva (31 de ani), mijlocașul ofensiv portughez al echipei Manchester City. 

Barcelona și Atletico Madrid, în cursă pentru Bernardo Silva

Cei doi giganți spanioli vor să profite de faptul că angajamentul lui Silva cu City expiră în vară și îl pot aduce gratuit, după cum informează jurnaliștii de la TEAMtalk, citați de Transfer News Live. 

De serviciile sale, potrivit surselor citate, mai sunt interesate și formațiile Juventus Torino și AS Monaco.

Portughezul ar fi însă tentat mai degrabă să accepte o oportunitate care i-ar permite să se lupte pentru supremație în Spania. 

Un mijlocaș crucial de-a lungul anilor la City

Bernardo Silva s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști din angrenajul lui Pep Guardiola și își păstrează, inclusiv în sezonul curent, statutul de titular incontestabil la Manchester City, fiind căpitanul „cetățenilor”.

Silva l-a ajutat pe Guardiola să câștige numeroase trofee, printre care șase Premier League și o Ligă a Campionilor (2023). 

Bernardo Silva a adunat la Manchester City 442 de meciuri oficiale, în care a marcat 74 de goluri și a furnizat 78 de pase decisive. Dincolo de statistici, Silva s-a remarcat printr-o tehnică spectaculoasă și o viziune pe măsură.  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona și-a produs propriul echipament și îl scoate la vânzare! Cum arată și suma ”țintită” de catalani
Barcelona și-a produs propriul echipament și îl scoate la vânzare! Cum arată și suma ”țintită” de catalani
200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona!
200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona!
Barcelona a făcut anunțul mult așteptat: „Ce bucurie!”
Barcelona a făcut anunțul mult așteptat: „Ce bucurie!”
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Club Brugge - Atletico Madrid 3-3 și Olympiacos - Bayer Leverkusen 0-2 au încheiat turul din play-off-ul UCL!
Club Brugge - Atletico Madrid 3-3 și Olympiacos - Bayer Leverkusen 0-2 au încheiat turul din play-off-ul UCL!
Apelul disperat făcut de Andrei Rațiu după ce a umilit-o pe Atletico Madrid: ”Sper că mă fac auzit!”
Apelul disperat făcut de Andrei Rațiu după ce a umilit-o pe Atletico Madrid: ”Sper că mă fac auzit!”
ULTIMELE STIRI
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Brest - Marseille 2-0, pe VOYO! Înlocuitorul lui De Zerbi, învins la debut în Ligue 1
Brest - Marseille 2-0, pe VOYO! Înlocuitorul lui De Zerbi, învins la debut în Ligue 1
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!”
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

Gigi Becali a rămas fără bani și s-a împrumutat imediat: „Nu riscam”

Gigi Becali a rămas fără bani și s-a împrumutat imediat: „Nu riscam”

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"



Recomandarile redactiei
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!”
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!”
Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"
Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
City a anunțat ce se întâmplă cu jucătorul dorit cu insistență de FC Barcelona pentru a-l înlocui pe Lionel Messi
City a anunțat ce se întâmplă cu jucătorul dorit cu insistență de FC Barcelona pentru a-l înlocui pe Lionel Messi
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!