Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului

Cei doi giganți spanioli vor să profite de faptul că angajamentul lui Silva cu City expiră în vară și îl pot aduce gratuit, după cum informează jurnaliștii de la TEAMtalk, citați de Transfer News Live.

Barcelona și Atletico Madrid se luptă pentru semnătura lui Bernardo Silva (31 de ani), mijlocașul ofensiv portughez al echipei Manchester City.

🚨 Barcelona and Atlético Madrid are monitoring Portugal midfielder Bernardo Silva, who is set to become a free agent when his Manchester City contract expires this summer. Juventus and Monaco have also shown interest in the 31-year-old, but the allure of La Liga - and the… pic.twitter.com/SKMPZnYeSV

De serviciile sale, potrivit surselor citate, mai sunt interesate și formațiile Juventus Torino și AS Monaco.

Portughezul ar fi însă tentat mai degrabă să accepte o oportunitate care i-ar permite să se lupte pentru supremație în Spania.

Un mijlocaș crucial de-a lungul anilor la City

Bernardo Silva s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști din angrenajul lui Pep Guardiola și își păstrează, inclusiv în sezonul curent, statutul de titular incontestabil la Manchester City, fiind căpitanul „cetățenilor”.

Silva l-a ajutat pe Guardiola să câștige numeroase trofee, printre care șase Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).

Bernardo Silva a adunat la Manchester City 442 de meciuri oficiale, în care a marcat 74 de goluri și a furnizat 78 de pase decisive. Dincolo de statistici, Silva s-a remarcat printr-o tehnică spectaculoasă și o viziune pe măsură.