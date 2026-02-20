Totuși, CIP a subliniat că această decizie a fost rezultatul unui vot „democratic” al membrilor organizaţiei.

Explicația oferită pentru participarea Rusiei

„Înţelegem că multe ţări sunt nemulţumite de această decizie, dar a fost luată într-un proces foarte democratic.

Am supus această decizie votului tuturor membrilor noştri, care au votat în favoarea revenirii Rusiei şi Belarusului”, a declarat pentru AFP un reprezentant al Comitetului, Craig Spence, după decizia Cehiei şi a Ucrainei de a boicota ceremonia de deschidere.

Replica pentru țările care au ales boicotul la inaugurare

Potrivit lui Spence, Cehia, precum şi alte ţări, au decis deja să nu aibă sportivi la ceremonia care va avea loc la Verona pe 6 martie, deoarece ei participă la competiţii a doua zi, departe de acest oraş.

„Multe ţări care deja nu aveau nicio intenţie să trimită pe nimeni la ceremonie din motive care ţin de competiţie, susţin acum că este vorba de un boicot", a acuzat el.

În plus, el a afirmat că CIP nu a primit nicio „informaţie oficială” de la Praga sau Kiev cu privire la un boicot, în timp ce comitetele paralimpice ale ambelor ţări au emis declaraţii prin care anunţau că delegaţiile lor nu vor participa la ceremonie.

Agerpres