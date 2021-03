BREAKING NEWS | Mitrita vrea sa plece de la arabi! Si-a anuntat deja clubul si poate sa se intoarca in Romania

In octombrie 2020, Alex Mitrita a fost cedat de New York City FC pentru un an si jumatate in Arabia Saudita, la Al Ahli!

Aventura lui Mitrita la Jeddah ar putea sa se incheie, insa, mult mai repede. Romanul a notificat clubul si e gata sa se desparta de Al Ahli daca salariile restante nu-i sunt platite pana pe 29 martie! Arabii mai au, astfel, doar o saptamana la dispozitie pentru a face plata, altfel il vor pierde pe fotbalistul de 26 de ani.

Cum Mitrita nu pare sa fie in planurile lui City, Craiova si FCSB pot sa inceapa din nou licitatia pentru el. Mitrita ar putea veni tot sub forma de imprumut, astfel ca nu ar exista costuri decat pentru acoperirea unei parti din salariul sau. NYCFC vrea ca Mitrita sa joace cat mai mult pentru a-l putea vinde pe o suma cat mai apropiata de cea pentru care l-a cumparat.

In acordul dintre New York City si Al Ahli exista o clauza de cumparare obligatorie, care pica daca fotbalistul adus din Liga 1 cu 8 milioane de euro in februarie 2019 alege sa rupa intelegerea.

Mitrita are 20 de meciuri la Al Ahli Jeddah din octombrie pana astazi. A marcat de 4 ori si a dat 5 assisturi. In ultimele 5 jocuri, a fost doar o data titular, in infrangerea cu Al Fateh (1-4), din urma cu doua zile. Mitrita a fost si accidentat timp de aproape o luna, dupa meciul cu Al Ittihad din februarie 2021.