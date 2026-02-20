Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această iarnă, însă doar pentru doi dintre ei a încasat și sume de bani.

TAGS:
Nana AntwiFCSBFC HermannstadtBeitar Ierusalim
Din articol

Pe lângă Adrian Șut, vândut la Al Ain pentru 1,4 milioane de euro, FCSB a încasat aproximativ 250.000 de euro după ce l-a cedat pe Nana Antwi la Beitar Ierusalim.

Nana Antwi a impresionat cu viteza sa la debutul în Israel

Antwi, achiziționat de FCSB în ianuarie 2024, de la FC Urartu, pentru 100.000 de euro, a jucat în doar 15 partide pentru bucureșteni. Ulterior, fundașul dreapta a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde ghanezul a evoluat timp de un sezon și jumătate.

Ghanezul ar fi trebuit să încheie stagiunea actuală la Hermannstadt, însă a apărut oferta celor de la Beitar Ierusalim, care a determinat conducerea lui FCSB să încheie prematur împrumutul și să îl vândă pe Antwi în Israel.

Nana Antwi a debutat deja la noua echipă și a fost integralist pentru Beitar Ierusalim în duelul contra campioanei en-titre Maccabi Tel Aviv. Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, ghanezul a încasat un cartonaș galben pe final, iar presa din Israel s-a arătat impresionată de viteza celui poreclit "Racheta" de Gigi Becali.

"Nana Antwi a fost surpriză plăcută la debutul său, aducând viteză și forță într-un flanc care suferea la acest capitol", a notat Sport 1.

"Nana Antwi a demonstrat că are calități, în special cât de rapid poate să fie", a scris și publicația Ynet.

Nana Antwi, salariu aproape dublu și șansa de a deveni campion

La Beitar Ierusalim, Nana Antwi încasează un salariu anual de 220.000 de euro, aproape dublu față de cel pe care îl avea la FCSB.

Pe lângă aspectul financiar, Antwi a făcut pasul de la o echipă care lupta pentru evitarea retrogradării, FC Hermannstadt, la una care poate deveni campioana Israelului.

Cu trei runde rămase din sezonul regulat, Beitar ocupă locul 2, cu 48 de puncte, șase sub liderul Hapoel Beer Sheva. Pe podium se mai află Hapoel Tel Aviv, cu 44 de puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ULTIMELE STIRI
Brest - Marseille 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Înlocuitorul lui De Zerbi, debut complicat în Ligue 1
Brest - Marseille 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Înlocuitorul lui De Zerbi, debut complicat în Ligue 1
FC Botoșani - ”U” Cluj 1-3, ACUM pe Sport.ro| Ardelenii au lovit primii în mitanul secund
FC Botoșani - ”U” Cluj 1-3, ACUM pe Sport.ro| Ardelenii au lovit primii în mitanul secund
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti
Confesiunea lui Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
Confesiunea lui Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

Gigi Becali a rămas fără bani și s-a împrumutat imediat: „Nu riscam”

Gigi Becali a rămas fără bani și s-a împrumutat imediat: „Nu riscam”



Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea
Confesiunea lui Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
Confesiunea lui Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti
FC Botoșani - ”U” Cluj 1-3, ACUM pe Sport.ro| Ardelenii au lovit primii în mitanul secund
FC Botoșani - ”U” Cluj 1-3, ACUM pe Sport.ro| Ardelenii au lovit primii în mitanul secund
Cum a reacționat noul antrenor al lui Drăgușin când a văzut că Tottenham este pe locul 16 în Premier League
Cum a reacționat noul antrenor al lui Drăgușin când a văzut că Tottenham este pe locul 16 în Premier League
Alte subiecte de interes
Reacție în cazul jucătorului de la FCSB ”făcut praf”: ”Lumea nu înțelegea”
Reacție în cazul jucătorului de la FCSB ”făcut praf”: ”Lumea nu înțelegea” 
”Petardă!” Vivi Răchită face praf un jucător de la FCSB
”Petardă!” Vivi Răchită face praf un jucător de la FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!