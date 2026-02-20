Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Pe lângă Adrian Șut, vândut la Al Ain pentru 1,4 milioane de euro, FCSB a încasat aproximativ 250.000 de euro după ce l-a cedat pe Nana Antwi la Beitar Ierusalim.

Nana Antwi a impresionat cu viteza sa la debutul în Israel

Antwi, achiziționat de FCSB în ianuarie 2024, de la FC Urartu, pentru 100.000 de euro, a jucat în doar 15 partide pentru bucureșteni. Ulterior, fundașul dreapta a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde ghanezul a evoluat timp de un sezon și jumătate.

Ghanezul ar fi trebuit să încheie stagiunea actuală la Hermannstadt, însă a apărut oferta celor de la Beitar Ierusalim, care a determinat conducerea lui FCSB să încheie prematur împrumutul și să îl vândă pe Antwi în Israel.

Nana Antwi a debutat deja la noua echipă și a fost integralist pentru Beitar Ierusalim în duelul contra campioanei en-titre Maccabi Tel Aviv. Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, ghanezul a încasat un cartonaș galben pe final, iar presa din Israel s-a arătat impresionată de viteza celui poreclit "Racheta" de Gigi Becali.

"Nana Antwi a fost surpriză plăcută la debutul său, aducând viteză și forță într-un flanc care suferea la acest capitol", a notat Sport 1.

"Nana Antwi a demonstrat că are calități, în special cât de rapid poate să fie", a scris și publicația Ynet.