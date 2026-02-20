VIDEO Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid

Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid Superliga
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

DinamoRapidRapid - Dinamo
Dinamo a postat pe paginile oficiale de pe rețelele sociale un videoclip de promovare a derby-ului cu Rapid.

În videoclip este prezentat un câine roșu care merge prin zăpadă pe suprafața Arenei Naționale și găsește o pană.

Cel mai probabil, cei care se ocupă de paginile de pe rețelele sociale au făcut referire la sigla celor de la Rapid, unde este înfățișat un vultur, însă multe voci din fotbalul românesc au criticat inițiativa dinamoviștilor și au remarcat că videoclipul poate fi interpretat drept un derapaj rasist.

Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea!

Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București!

Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”, a fost mesajul care însoțește videoclipul.

