BREAKING NEWS | Radu VINE la nationala dupa ce a fost testat negativ. Romania va avea 4 portari in lot pentru meciurile cu Macedonia, Germania si Armenia

Ionut Radu a fost initial carantinat la Milano in ultimele zile, dupa ce autoritatile italiene au considerat ca la Inter e focar de coronavirus.

Fotbalistii liderului din Serie A au primit, pana la urma, acceptul de a calatori spre tarile lor pentru partidele nationalelor pe care le reprezinta, cu conditia sa prezinte un test Covid negativ. Cum Radu a primit rezultatul pe care si-l dorea, goalkeeperul a fost si el scos din izolare si lasat sa joace pentru Romania. Astfel, fostul titular de la tineret va completa lotul de 24 de jucatori al lui Mirel Radoi pentru jocurile cu Macedonia de Nord (joi, PRO TV), Germania (duminica, PRO TV) si Armenia (miercuri, 31 martie, PRO X).

Radoi mai are in lot 3 portari: Florin Nita (Sparta Praga), David Lazar (Astra) si Florin Iacob (UTA). Primul are cele mai mari sanse de a fi titular contra Macedoniei, joi seara.