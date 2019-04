Incendiu la hotelul lui Razvan Rat din Slatina. Care sunt pagubele

Razvan Rat s-a lasat de fotbal in iulie 2018, iar acum se ocupa de afaceri.

Pompierii de la Detasamentul Slatina au raspuns, la inceputul acestei saptamani, unui apel de urgenta care anunta ca a izbucnit un incendiu pe strada Ecaterina Teodoroiu, la nr. 13, in interiorul hotelului Zytto, care este detinut de Razvan Rat, fostul capitan al echipei nationale.

Pompierii au actionat cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o autospeciala de transport personal si victime multiple pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul al patrulea. Din fericire, la momentul sosirii pompierilor, persoanele din imobil fusesera evacuate, iar incendiul a putut fi lichidat rapid. S-au inregistrat pagube materiale, elemente de mobilier si decoratiuni, electronice si birotica dintr-un birou aflat pe etaj, camerele din jurul sau suferind si ele daune estetice.

Razvan Rat (37 ani) are 113 meciuri pentru echipa nationala de seniori si 2 goluri marcate, participand cu Romania la Euro 2008 si Euro 2016. El a evoluat la echipele Rapid (1998-2000, 2001-2003), FCM Bacau (2000-2001), Sahtior Donetk (2003-2013), West Ham United (2013-2014), Rayo Vallecano (2014, 2015-2018), PAOK (2014-2015) si Poli Timisoara (2018). In palmaresul sau se regasesc titlul in Liga 1 si Supercupa Romaniei, castigate cu Rapid, dar si numeroase trofee luate cu Sahtior Donetk (7 titluri de campion, 5 Cupe si 3 Supercupe ale Ucrainei, Cupa UEFA).

Rat ar avea o avere estimata la 25 de milioane de euro, el detinand hotelul din Slatina, pensiunea Zytto din Predeal, baza sportiva si scoala de fotbal Pitic Sport din Slatina, dar si alte alte investitii in imobiliare, bursa, blockchain si criptomonede.