Muntenegru - Romania, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Acuzatii dure inainte de meciul decisiv pentru calificarea la Olimpiada! In ce conditii se califica Romania

Romania isi joaca locul la Jocurile Olimpice in aceasta dupa-amiaza, impotriva Muntenegrului, de la ora 17:00.

Dupa infrangerea cu Norvegia, scor 24-29, echipa nationala are nevoie de o victorie la cel putin 5 goluri diferenta pentru a se califica la Olimpiada de la Tokyo.

Nordicele sunt convinse ca Romania si Muntenegru s-au inteles pentru a le lasa in afara calificarii. Una dintre jucatoarele Norvegiei a declarat, potivit publicatiei Dagbladet, ca handbalistele din Muntenegru au fost in tribune si le-au incurajat pe romance in meciul de sambata.

De altfel, intre cele doua echipe exista o relatie de prietenie bine cunoscuta. Romania si Muntenegru s-au mai calificat impreuna la Jocurile Olimpice din 2016, iar selectionerul Adrian Vasile a fost timp de 3 ani secund pe banca muntenegrencelor.

In plus, Cristina Neagu a jucat 4 sezoane la Buducnost, cu care a castigat Liga Campionilor in 2015.

Pentru ca Romania si Muntenegru sa mearga impreuna la Jocurile OLimpice din Japonia, "tricolorele" trebuie sa castige la o diferenta de minim 5 goluri, iar muntenegrencele trebuie sa inscrie cel putin 25 de goluri.

Meciul dintre Romania si Muntenegru este programat de la ora 17:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.