EXCLUSIV | Razvan Rat condamna conducerea CFR-ului dupa ce l-a concediat pe Dan Petrescu: "Eu cred ca el a folosit aceleasi metode si nu s-a mai plans nimeni!"

Razvan Rat a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Dan Petrescu a plecat de la CFR, dupa 3 ani petrecuti in Gruia. "Bursucul" s-a despartit de ardeleni pe cale amiabila, dar conducerea CFR-ului nu a mai dorit sa continue colaborarea cu Petrescu, dupa o serie de rezultate negative. Au existat speculatii ca mai multi jucatori de la CFR nu acceptau metodele mai dure ale lui "Super-Dan", si ca el ii jignea pe fotbalisti.

Razvan Rat considera ca Petrescu a folosit aceleasi metode si atunci cand a facut performanta la Cluj si nu s-a mai plans nimeni.

"Stiti cum e? In momentul in care s-a castigat campionatul sau cand au facut performanta, eu cred ca Dan Petrescu a folosit aceleasi metode si nu s-a mai plans nimeni, dar cam asa se intampla atunci cand sunt rezultate negative. Trebuie sa se gaseasca vinovati. Nu il apar pe Dan Petrescu. Suntem prieteni, dar nu are nicio legatura. Atata timp cat antrenorul raspunde de soarta echipei, eu cred ca jucatorii trebuie sa se adapteze.

Mai departe cu jigniri sau mai stiu eu. Nu stiu daca este adevarat sau nu. Imi e greu sa comentez lucrul asta. Dar si daca sunt, eu cred ca sunt spuse la nervi. Si daca ele sunt, nu este singurul caz in lume. Am avut si eu antrenori care jigneau jucatorii, am avut antrenori care chiar au avut tendinte sa se ia la bataie pe banca, chiar in timpul meciului. Nu ar fi un caz extraordinar daca ar trebui sa se intample", a declarat Razvan Rat pentru PRO X.