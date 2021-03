BREAKING NEWS! Reactie de ULTIMA ORA dupa ce s-a scris ca Radoi l-a INTERZIS pe Balgradean la nationala Romaniei! Comunicatul staff-ului tehnic

Neconvocarea lui Cristi Balgradean la echipa nationala a starnit numeroase controverse.

Absenta portarului din lotul jucatorilor convocati a ridicat numeroase semne de intrebare. Balgradean a fost important pentru CFR Cluj in acest sezon, insa nu a fost suficient pentru a fi chemat la nationala pentru meciurile din luna martie, fiind preferati Ionut Radu si Florin Iacob in locul sau.

Recent, au aparut informatii conform carora Mirel Radoi nu l-ar mai vrea pe Balgradean la nationala sub nicio forma din cauza modului in care s-a antrenat in luna noiembrie, cand a fost convocat pentru meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.

Staff-ul tehnic al echipei nationale a venit cu un comunicat in acest sens, negand cu vehementa speculatiile aparute.

"Nu e adevarat ca Balgradean ar fi exclus de la nationala si ca nu va mai fi convocat niciodata indiferent de context.

Nici Mirel Radoi, nici un alt membru al staff-ului tehnic nu a fost participant sau martor la o sedinta de antrenament in care sa i se reproseze lui Balgradean felul in care se antreneaza", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial FRF.