EXCLUSIV | "Radoi are un grup bun! Putem bate si Germania!" Verdictul dat de Anghel Iordanescu inainte de debutul preliminariilor Mondialului din 2022

Romania debuteaza in aceasta saptamana in preliminariile Mondialului din Qatar.

Inaintea meciurilor cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, Anghel Iordanescu a vorbit despre cum arata echipa nationala. Fostul selectioner a spus ca Mirel Radoi are o echipa puternica in acest moment, aratandu-se increzator ca Romania poate o figura frumoasa in meciul cu Germania.

"Tricolorii ar trebui sa ne aduca bucurie acum. Sper ca victoria cu Macedonia de Nord sa ne aduca si increderea ca putem bate si Germania.

Lui Mirel Radoi ii urez in mod special sa duca echipa la Mondial. Asteptam aceasta performanta si sunt convins de aceasta data putem obtine calificarea.

Sigur ca nu poti antrena de pe laptop, dar sunt convins ca Radoi poate sa urmareasca antrenamente si sa dea staff-ului tehnic indicatiile care se cuvin pentru un meci, pentru un antrenament, si sa corecteze greselile in cel mai scurt timp.

E adevarat ca va fi o situatie speciala, e adevarat ca o echipa, cand este lipsita de antrenor, poate sa nu reactioneze la fel cum ar face-o daca ar avea antrenor principal pe banca, langa echipa.

Cred ca trebuie sa gandim altfel, sa ne gandim ca echipa decide rezultatul. O prestatie individuala poate sa ne bucure, sa contribuie la succesul echipei, dar mai importanta e forta grupului si de data aceasta selectionerul are un grup bun si are de unde sa faca aceasta selectie", a declarat Anghel Iordanescu la Ora exacta in sport.

Romania debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.