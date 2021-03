"Spectatorii vor putea reveni pe stadioane atunci, cu siguranta!" Anuntul de ULTIMA ORA pe care toti suporterii din Romania asteptau sa il auda

Revenirea suporterilor pe stadioane se apropie din ce in ce mai mult.

Medicul Adrian Marinescu a explicat ca se asteapta ca pandemia de coronavirus va putea fi tinuta sub control in vara, astfel incat fanii s-ar putea intoarce pe stadioane chiar si la meciurile de la EURO 2020 care se vor juca la Bucuresti.

Conform doctorului Marinescu, acest lucru ar urma sa fie posibil in conditiile in care o mare parte a populatie se va vaccina pana la acel moment. El le-a dat insa vesti proaste fanilor handbalului, baschetului si ai celorlaltor sporturi care se desfasoara in spatii inchise.

"Este de asteptat sa treaca si acest val al treilea al pandemiei de COVID-19. Nu va mai dura mult! O parte dintre oameni isi vor face vaccinul si cred ca vara va fi una destul de linistita din acest punct de vedere. Pana atunci, ne asteapta insa o perioada grea, complicata, dar cu siguranta spectatorii vor putea reveni din vara pe stadioane, mai ales ca o sa avem atunci si Euro 2020.

Cu siguranta, va fi nevoie de adverinta de vaccinare si de test PCR pentru COVID-19 pentru a intra la meciuri. Nu stiu daca acel test pentru anticorpi va fi acceptat.

In perioada in care vom organiza Campionatul European, lucrurile ar trebui sa intre cumva pe fagasul normal, deci nu vad o problema in a avea meciuri cu spectatori, mai ales ca suntem in aer liber. Mai greu va fi la meciurile de baschet, handbal, in sali. Acolo, vorbim de spatiu inchis si e mai complicat sa avem fani.

Situatia epidemiologica trebuie sa se imbunatateasca serios pentru a primi oameni la aceste sporturi. E diferit fata de ceea ce se intampla la fotbal, cu siguranta", a spus Adrian Marinescu pentru ProSport.