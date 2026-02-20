Mircea Lucescu a acuzat probleme de sănătate în ultimele luni, iar în aceste zile se află în Belgia pentru investigații suplimentare. Anterior, Răzvan Burleanu a transmis că la data de 20 februarie se va stabili clar dacă "Il Luce" va putea sta pe bancă la meciul cu Turcia, din martie, sau dacă FRF se va îndrepta către un alt selecționer.

Ilie Dumitrescu: "Mircea Lucescu rămâne sută la sută la națională"

Vineri, la sediul FRF a fost programată o ședință. Printre cei care au ajuns la sediul FRF s-a numărat și Ilie Dumitrescu, numit recent "Player Transition Manager".

"Așteptați persoanele care vă pot da cea mai bună informație", a spus inițial Ilie Dumitrescu, când a fost întrebat de reporteri dacă există noutăți privind funcția de selecționer.

Întrebat dacă se așteaptă ca Mircea Lucescu să rămână pe banca naționalei, Ilie Dumitrescu a răspuns ferm: "Sută la sută!".

Răzvan Burleanu este așteptat acum să facă un anunț oficial în privința lui Mircea Lucescu, având în vedere că 20 februarie era data anunțată pentru o decizie în acest sens.

Meciul Turcia - România este programat pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Dacă trec de acest duel, tricolorii vor înfrunta în finală, tot în deplasare, învingătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.