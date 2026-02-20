Cifrele din perioada de transferuri de iarnă arată clar cine a dictat ritmul în fotbalul românesc.

FCSB a scos din conturi 600.000 de euro pentru a-l transfera pe Joao Paulo de la Oțelul Galați. Fotbalistul portughez în vârstă de 27 de ani a devenit astfel principala mutare a ferestrei de iarnă, fiind jucătorul pe care s-au plătit cei mai mulți bani la nivelul achizițiilor din prima ligă.

Singura echipă care s-a apropiat de nivelul financiar al roș-albaștrilor

Suma achitată pentru mijlocașul defensiv reprezintă, de altfel, întreaga sumă cheltuită de campioana en-titre pe transferuri în această iarnă. Singura formație care a avut un volum financiar asemănător la capitolul sosiri a fost Rapid 1923, cu cheltuieli totale de 510.000 de euro, însă pentru trei jucători (Robert Sălceanu, Dejan Iliev și Daniel Paraschiv). În restul campionatului, majoritatea cluburilor au preferat să aducă jucători liberi de contract.

Pe lângă mutarea care a implicat suma record a iernii, gruparea bucureșteană și-a mai întărit lotul cu fundașul central Andre Duarte, venit de la Ujpest FC, și cu mijlocașul la închidere Ofri Arad, de la Kairat Almaty, ambii legitimați din postura de jucători liberi de contract.