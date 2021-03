A gresit Radoi cand a renuntat la Radu? Fotbalistii Interului ar putea fi lasati in cele din urma sa mearga la echipele nationale!

In lotul Interului au fost depistate mai multe cazuri de Covid-19, iar meciul cu Sassuolo a fost amanat.

Mai mult, autoritatea sanitara din Milano a anuntat ca fotbalistii lui Conte vor fi nevoiti sa stea in carantina timp de 14 zile si astfel nu vor putea participa la meciurile echipelor nationale.

Mirel Radoi s-a conformat acestei decizii si a hotarat sa il inlocuiasca pe Ionut Radu cu Florin Iacob de la UTA pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Insa decizia selectionerului s-ar putea dovedi a fi una pripita. Asta pentru ca autoritatile au revenit asupra deciziei, iar jucatorii au sanse in cele din urma de a-si reprezenta nationalele la finalul lunii.

Gazzetta dello Sport anunta ca fotbalistii Interului vor face teste luni si in cazul in care vor iesi negative, nu vor mai fi nevoiti sa stea in carantina. Astfel, in eventualitatea in care testul lui Radu va fi negativ, el va putea sa se alature lotului, insa nu mai este pe lista fiind inlocuit de Iacob.