FC Argeș a obținut ultimul loc de play-off după victoria cu Dinamo (1-0), astfel că echipa lui Gigi Becali va juca în play-out în premieră. Nervos, finanțatorul FCSB-ului a anunțat măsuri radicale la echipă.

Gigi Becali e gata să facă schimbări majore la FCSB. Printre măsurile anunțate de finanțatorul echipei se numără și înființarea unui departament de scouting, de care se va ocupa chiar el.

Victor Pițurcă: ”Gigi are nevoie de Adrian Ilie”

Printre noile nume care vor lucra la FCSB se numără și fostul mare internațional Adrian Ilie. Gigi Becali a anunțat că a luat deja legătura cu fostul atacant, iar acesta și-a dat acordul. Victor Pițurcă, fostul selecționer, ”salută” decizia lui Gigi Becali de a-l coopta în echipa sa pe cel poreclit ”Cobra”.

”Gigi ar avea nevoie de un Adrian Ilie. Are nevoie de el. Ar fi extrem de important! E important să aduci jucători valoroși, un anumit tip de fotbaliști. Trebuie să nu coste bani foarte muți. Nu-și permite fotbalul din România să plătească 5-6 milioane pe transferuri sau să dea un milion de euro salariu.

Adrian Ilie are conexiuni multe, în Spania, în Turcia, în țările cu fotbal dezvoltat. Gigi când are cuțitul la os se gândește la idei de genul ăsta”, a spus Pițurcă, la Digi Sport.

Chiar dacă va juca în play-out, FCSB poate ajunge, încă, în cupele europene. Dacă va încheia în zona primelor două clasate, campioana va trebui să învingă două echipe pentru a obține un loc în preliminariile Conference League.

FCSB va intra în play-out de pe locul șapte, astfel că își cunoaște deja prima adversară: va primi vizita celor de la Metaloglobus.